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Сегодня, 20:04

Каменский считает, что возвращаться на международные турниры нужно только с флагом и гимном

Алина Савинова
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил шансы сборной России по хоккею на возвращение на международный уровень в следующем году.

«Работать надо над этим. Новый министр спорта пришел. Посмотрим, как получится. Будем вместе действовать. Конечно, международные игры нужны. Но только на наших условиях. С флагом и гимном», — приводит LiveResult слова Каменского.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В феврале 2024-го ограничение было продлено до конца сезона-2024/25.

Источник: LiveResult
Хоккей
Валерий Каменский
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