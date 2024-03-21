Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

21 марта, 15:50

Канарейкин назвал недостаток СКА при Ротенберге

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» высказался о дисциплине игроков СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

— Игроки должны контролировать свои эмоции. Возможно, количество удалений еще зависит от усталости игроков, когда идет долгая смена. От этого истощения также могут появляться эти нежелательные удаления. Так что надо прибавлять в дисциплине, в решающих играх она выходит на первое место. Причем не только игровая дисциплина в выполнении установок на игру, но и личная. Чтобы не было выплеска этих эмоций.

— То есть Ротенбергу нужно поработать над дисциплиной?

— Не знаю, что там нужно Ротенбергу. У него есть свой штаб, и они знают, чего хотят. Я могу сказать только одно, что чувствуется отсутствие травмированных игроков. Особенно бросается в глаза отсутствие Никишина. Это основной защитник, который очень важен для СКА. С ним команда играет увереннее, и это видно, — сказал Канарейкин «СЭ».

Робин Пресс (&laquo;Металлург&raquo;), Марат Хайруллин (СКА), Анатолий Голышев (&laquo;Автомобилист&raquo;). «Автомобилист» — СКА, «Спартак» — «Металлург». Онлайн-трансляция матчей плей-офф КХЛ

«Автомобилист» ведет в серии 2-0. Третий матч пройдет сегодня в Екатеринбурге.

(Александр Абустин)

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
6
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, четвертьфинал: второй раунд плей-офф КХЛ
Жамнов о вылете «Спартака» из Кубка Гагарина: «Я тоже учусь. Следующий сезон все покажет»
Форвард «Магнитки» Силантьев — о проходе «Спартака»: «Строго сыграли в обороне, реализовали свои моменты»
Супертройки не решают в плей-офф. За кубком идут команды, где правит баланс
«Авангард» идет на риск. Назначил главным бывшего тренера вратарей
Ротенберг останется в СКА на следующий сезон
Продолжит ли Роман Ротенберг работу главным тренером СКА?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черкас рассказал, почему СКА проиграл «Автомобилисту» из-за решения судей

Канарейкин заявил, что «Спартаку» пора показать характер в серии с «Металлургом»