Канарейкин назвал недостаток СКА при Ротенберге

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» высказался о дисциплине игроков СКА в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

— Игроки должны контролировать свои эмоции. Возможно, количество удалений еще зависит от усталости игроков, когда идет долгая смена. От этого истощения также могут появляться эти нежелательные удаления. Так что надо прибавлять в дисциплине, в решающих играх она выходит на первое место. Причем не только игровая дисциплина в выполнении установок на игру, но и личная. Чтобы не было выплеска этих эмоций.

— То есть Ротенбергу нужно поработать над дисциплиной?

— Не знаю, что там нужно Ротенбергу. У него есть свой штаб, и они знают, чего хотят. Я могу сказать только одно, что чувствуется отсутствие травмированных игроков. Особенно бросается в глаза отсутствие Никишина. Это основной защитник, который очень важен для СКА. С ним команда играет увереннее, и это видно, — сказал Канарейкин «СЭ».

«Автомобилист» ведет в серии 2-0. Третий матч пройдет сегодня в Екатеринбурге.

(Александр Абустин)