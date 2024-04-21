Канарейкин оценил игру «Локомотива» и «Металлурга» в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал вторую игру финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Локомотивом» (1:0).

«Отдадим должное «Магнитке», они забрали две игры домашних. Хороший результат. Серия переезжает в Ярославль, «Локомотив», потерянный еще. Будем ждать, что в третьей игре будет особый настрой со стороны обеих команд. Понятно, что «Локо» попытается переломить для него развивающую серию, а «магнитка» выглядит более мобильнее, более терпеливая», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

Счет в серии на данный момент 2-0 в пользу «Металлурга». Следующая встреча между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.