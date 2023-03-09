«Локомотив» первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Локомотив» в овертайме обыграл «Витязь» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

В основное время голами отметились нападающий ярославского клуба Степан Никулин и форвард подмосковной команды Иван Зинченко. Победу «Локомотиву» принес гол Георгия Иванова во втором овертайме.

«Локомотив» выиграл серию со счетом 4-1 и первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 2ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Зинченко — 1, 2:34 — 0:1. Никулин — 2 (Сергеев), 49:45 — 1:1. Иванов — 2 (бол., Каюмов), 80:43 — 2:1.

Вратари: Исаев (49:42 — 49:45) — Дорожко.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 48 (9+12+12+15) — 35 (11+9+9+6).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

9 марта. Ярославль. Арена-2000.

Счет в серии: 4-1