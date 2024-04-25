Сушинский: «Все идет к тому, что Набокова вскоре в России уже не будет»

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал лауреатов финала Кубка Гагарина в четырех номинациях: лучший новичок, лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий.

«Набоков на 100 процентов заслужил звание лучшего вратаря финала, без вопросов. С победой Пресса в номинации «лучший защитник» я тоже соглашусь. Да, у него были проблемы в обороне, но как атакующий защитник он очень хорошо выглядел. Но к Петунину, как к лучшему нападающему, у меня есть вопросы. Вообще в финале какого-то нападающего как лучшего выделить сложно», — сказал Сушинский «СЭ».

Также Сушинский отреагировал на присвоение 21-летнему голкиперу «Металлурга» Илье Набокову, звания MVP плей-офф КХЛ.

«О его будущей карьере сейчас разговаривать бесполезно. Но пока все идет к тому, что вскоре его в России уже не будет. Данный сезон он здорово провел, спокойно играл. Абсолютно заслуженно и достойно получил звание лучшего игрока плей-офф», — добавил Сушинский.

24 апреля «Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» (2:1, 4-0) в четвертом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина. Магнитогорцы завоевали трофей третий раз в истории, ранее команда побеждала в 2014 и 2016 годах.

Денис Сафронов