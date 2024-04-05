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Сегодня, 16:00

«Металлург» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ в прямом эфире

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Канцеров (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина в пятницу, 5 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Металлург» — «Автомобилист» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 18.40 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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