«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина в субботу, 6 апреля. Игра пройдет в ледовом дворце «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Трактор» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начало эфира — 16.15 по местному времени. Для жителей Ярославля трансляция будет доступна на телеканале «Первый Ярославский», начнется трансляция — в 14.25 мск.

Счет в серии — 2-0 в пользу «Локомотива».

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