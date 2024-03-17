«Металлург» сыграет со «Спартаком» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 17 марта. Встреча пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Начало — 14:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». Следить за игрой можно на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Спартак» на старте плей-офф в пяти матчах прошел «Северсталь» (4-1), в том числе выиграл в двух гостевых встречах. «Металлург» оказался сильнее в противостоянии с «Амуром» (4-2), которое продолжалось шесть встреч. На своем льду магнитогорцы выиграли два матча из трех. КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика