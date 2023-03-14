Кравец: «Автомобилист» и «Металлург» похожи, хорошо играют в атаке и уверенно действуют в оборон»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился ожиданиями от будущего соперника по второму раунду плей-офф КХЛ.

«Понятно, что или «Автомобилист», или «Металлург». Обе команды похожие, у них непростая серия, хорошо играют в атаке, довольно уверенно действуют в обороне. По всем компонентам на протяжении всего сезона эти команды показывали довольно хороший хоккей. Мы пару дней отдохнули, второй день тренировки. Настраиваемся, восстанавливаемся, все по распорядку, по плану.

Настроение у всех хорошее, тренировки проходят с улыбками, бодро, качественно. Ребята настраиваются на следующий раунд. Никаких предпочтений по сопернику нет. Кто выиграет, с теми и будем играть. Обе команды приличные», — приводит слова Кравеца пресс-служба клуба.

Соперник «Авангарда» по второму раунду определится после игры между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».