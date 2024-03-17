17 марта, 18:41
Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и игру команды в большинстве.
— Согласны, что игра в большинстве — резерв «Металлурга»?
— Большинство — это контроль шайбы, уверенность, броски. Согласен, оно на многое влияет.
— Что не получается у «Металлурга» в большинстве?
— Реализация. Надо улучшить ее и все будет супер.
— От чего должна прийти реализация моментов?
— Все зависит от разных ситуаций. Где-то нужны простые решения, где-то надо сыграть с хитринкой. Все должны чувствовать в игре.
Магнитогорцы повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске.