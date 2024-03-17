Михайлис — о проблемах «Магнитки» в большинстве: «Надо улучшить реализацию и все будет супер»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина и игру команды в большинстве.

— Согласны, что игра в большинстве — резерв «Металлурга»?

— Большинство — это контроль шайбы, уверенность, броски. Согласен, оно на многое влияет.

— Что не получается у «Металлурга» в большинстве?

— Реализация. Надо улучшить ее и все будет супер.

— От чего должна прийти реализация моментов?

— Все зависит от разных ситуаций. Где-то нужны простые решения, где-то надо сыграть с хитринкой. Все должны чувствовать в игре.

Магнитогорцы повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч команды проведут во вторник, 19 марта, в Магнитогорске.