Никитин не считает критическим положение «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с «Металлургом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на поражение команды в финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:2 ОТ).

Команда из Ярославля уступает в серии до четырех побед со счетом 0-3.

«Здесь и сопернику надо отдать должное, и вратарь вытаскивает. Надо и с себя спрашивать, есть моменты, работаем, но нужно забивать. Ситуация некритическая, задача, как и у Магнитогорска, — выиграть следующий матч», — цитирует Никитина ТАСС.

Четвертый матч финальной серии состоится 24 апреля в Ярославле.