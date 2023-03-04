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КХЛ

Сегодня, 21:42

Плющев назвал команду, которая впечатляет на старте Кубка Гагарина

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвел промежуточные матчей плей-офф КХЛ.

«Последние игры ЦСКА достаточно впечатляющи, по сравнению с матчами соперников. Все остальные идут ровно: команда выигрывает, потом команда, которая наверху в турнирной таблице, проигрывает команде, занявшей восьмое место. Здесь очень многое зависит от психологии и характера команд. С характером у нас всегда все было хорошо. Особенно яркого мастерства в командах мы не видим. Очень много хороших средних игроков, но без звезд», приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».

ЦСКА играет в первом раунде плей-офф КХЛ против «Северстали». Счет в серии — 1-1. Третья игра состоится 6 марта в Череповце.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/plyushchev-nazval-komandu-kotoraya-vpechatlyaet-na-starte-kubka-gagarina
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Владимир Плющев
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