Сегодня, 22:00
Защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров прокомментировал свою драку с Ильей Сафоновым в матче с «Ак Барсом» (1:4).
— Вы сегодня стали участником драки. Что произошло в этом эпизоде?
— Накал страстей. В плей-офф такое случается, нужно быть готовым. Никто не любит уступать
— Сегодня пропустили уже на 14 секунде. Как этот гол сказался на команде?
— Такое бывает. Нужно просто продолжать играть, и все.
— Впереди два матча в Нижнекамске. Какие ожидания?
— Нужно по-другому выходить, начинать играть с первых минут.
После 2 матчей счет в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5 и 7 марта.