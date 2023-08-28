Морозов: «Если ничего не изменится, то Федотов 1 сентября не сыграет»

Сегодня, 13:50
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов, скорее всего, не сможет принимать участие в матчах в начале сезона-2023/24.
Ранее Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.
«Федотов подписал контракт с ЦСКА, лига его зарегистрировала. Но у него есть пометка. Он считает, что у него нет контракта с «Филадельфией».
ЦСКА пытался связаться с НХЛ и «Филадельфией». НХЛ признает, что не уведомили игрока о контракте. Сейчас юристы работают над его вопросом. Если ничего не изменится, то 1 сентября Иван не сыграет.
В будущем мы должны подписать договор с НХЛ. Но год назад это было невозможно и сейчас ничего не изменилось», — сказал Морозов журналистам.
В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.
В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.
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ЦСКА – Ак Барс
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