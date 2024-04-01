В субботу, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. Серия матчей пары «Металлург» — «Автомобилист» возьмет старт 2 апреля.

Расписание серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом»

Первый матч. «Металлург» — «Автомобилист». Магнитогорск, «Арена Металлург». 17.00. 3 апреля;

Второй матч. «Металлург» — «Автомобилист». Магнитогорск, «Арена Металлург». 17.00. 5 апреля;

Третий матч. «Автомобилист» — Металлург". Екатеринбург, «Уралец». 14.30. 7 апреля;

Четвёртый матч. «Автомобилист» — Металлург". Екатеринбург, «Уралец». 17.00. 9 апреля;

Пятый матч (если понадобится). «Металлург» — «Автомобилист». Магнитогорск, «Арена Металлург». 11 апреля;

Шестой матч (если понадобится). «Автомобилист» — Металлург". Екатеринбург, «Уралец».13 апреля;

Седьмой матч (если понадобится). «Металлург» — «Автомобилист». Магнитогорск, «Арена Металлург». 15 апреля.

Первые два матча пройдут в Магнитогорске, затем две встречи будут проведены в Екатеринбурге. Пятая и седьмая игры пройдут в Магнитогорске, шестая — в Екатеринбурге (если они понадобятся).

Во втором раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» (5-е место на «Востоке») обыграл СКА (2-е место на «Западе», а «Металлург» (1-е место на «Востоке») обыграл «Спартак» (4-е место «Запада».

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