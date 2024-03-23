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23 марта, 19:29

Ротенберг — о матче СКА с «Автомобилистом»: «Мы показали, что Россию не запугать»

Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейцев в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (5:2).

«Ребята — молодцы, сыграли друг за друга, выполнили установку. Хочу сказать, что нам было непросто играть в такой тяжелый день. Обе команды вышли и сыграли в хоккей. Показали всем, что нашу страну ничем не запугать. Россия — сильная держава. Работаем дальше, готовимся к следующей игре», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.

СКА сократил отставание в серии с «Автомобилистом» — 1-3. Пятый матч в Санкт-Петербурге запланирован на 25 марта. Начало — в 19.30 мск.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.

Источник: Официальный сайт СКА
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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