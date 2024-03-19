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19 марта, 21:52

«Автомобилист» обыграл СКА и удвоил преимущество в серии

Руслан Минаев
СКА — «Автомобилист».
Фото ХК СКА
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«Автомобилист» на выезде победил СКА во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

У гостей шайбы забросили Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста и Степан Хрипунов. У хозяев гол забил Василий Глотов.

«Автомобилист» удвоил преимущество в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2-0.

Серия переезжает в Екатеринбург. Третий матч состоится 21 марта. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Бывальцев — 2 (мен., Осипов), 25:36 — 0:1. Да Коста — 1 (бол., Волк), 34:59 — 0:2. Глотов — 4 (Хайруллин, Сергеев), 44:50 — 1:2. Хрипунов — 1 (Обидин), 55:37 — 1:3.

Вратари: Серебряков (56:45) — Аликин.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 34 (11+7+16) — 31 (7+19+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

19 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Счет в серии: 0-2

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Кубок Гагарина
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