«Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 21:56
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.
За нижегородский клуб единственную шайбу забросил Николай Коваленко. В составе победителей забитыми голами отметились Джордан Уэл, Максим Джиошвили и Иван Муранов.
«Динамо» ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет в субботу, 4 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Коваленко — 1 (мен.), 16:00 — 1:0. Уил — 1 (Лилья, Миронов), 19:50 — 1:1. Джиошвили — 1 (бол., Уил, Лилья), 26:47 — 1:2. Муранов — 1 (п.в.), 58:22 — 1:3.
Вратари: Кульбаков (57:58 — 58:22) — Коновалов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (11+16+6) — 21 (13+6+2).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
2 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии: 0-1.