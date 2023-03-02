«Динамо» обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Торпедо» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

За нижегородский клуб единственную шайбу забросил Николай Коваленко. В составе победителей забитыми голами отметились Джордан Уэл, Максим Джиошвили и Иван Муранов.

«Динамо» ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч между командами пройдет в субботу, 4 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Коваленко — 1 (мен.), 16:00 — 1:0. Уил — 1 (Лилья, Миронов), 19:50 — 1:1. Джиошвили — 1 (бол., Уил, Лилья), 26:47 — 1:2. Муранов — 1 (п.в.), 58:22 — 1:3.

Вратари: Кульбаков (57:58 — 58:22) — Коновалов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (11+16+6) — 21 (13+6+2).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

2 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

Счет в серии: 0-1.