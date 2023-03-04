«Торпедо» обыграло московское «Динамо» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина и сравняло счет в серии

Сегодня, 19:28
«Торпедо» дома победило московское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:2.
За нижегородцев забросили Владислав Фирстов, Андрей Белевич, Максим Федотов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко.
В составе московской команды отличились Максим Джиошвили и Дмитрий Рашевский.
«Торпедо» сравняло счет счет в серии с «Динамо» — 1-1. Следующая встреча состоится в Москве 6 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Фирстов — 1 (бол., Бокун, Ян), 2:23 — 1:0. Белевич — 1 (Ларионов, Буренов), 6:00 — 2:0. Джиошвили — 2 (Каблуков), 24:21 — 2:1. Федотов — 1 (Летунов, Воронин), 43:35 — 3:1. Воронин — 1 (Конюшков), 46:23 — 4:1. Рашевский — 1 (бол., Кодола, Миронов), 54:44 — 4:2. Коваленко — 2 (п.в.), 56:34 — 5:2.
Вратари: Кульбаков — Коновалов (К.Л. Волков, 6:00, 54:35 — 54:44, 55:53 — 56:34).
Штраф: 23 — 25.
Броски: 26 (9+7+10) — 39 (12+17+10).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
4 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
Счет в серии — 1-1.