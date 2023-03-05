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Сегодня, 19:29

«Локомотив» выиграл у «Витязя» всухую на выезде и вышел вперед в серии

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» обыграл «Витязь» на выезде в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 4:0.

У железнодорожников сделал дубль Даниил Тесанов, по одной шайбе у Рушана Рафикова и Дениса Алексеева.

«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Рафиков — 1 (бол., Никулин, Красковский), 10:27 — 0:1. Тесанов — 2, 16:10 — 0:2. Алексеев — 1 (бол., Рафиков, Никулин), 35:27 — 0:3. Тесанов — 3 (Марченко, Рафиков), 56:10 — 0:4.

Вратари: Дорожко — Исаев.

Штраф: 32 — 8.

Броски: 30 (6+17+7) — 42 (15+12+15).

Судьи: Гашилов, Оленин.

5 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 5565 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Источник: Таблица плей-офф КХЛ
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ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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