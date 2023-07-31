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Сегодня, 16:30

Отслуживший Федотов будет играть в ЦСКА? НХЛ еще побьется за русского вратаря

Спор между КХЛ и НХЛ по вратарю Федотову будет решать ИИХФ
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист Иван Федотов
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Все будет решать ИИХФ.

Ночью пришли любопытные новости из Северной Америки о затянувшемся деле, связанном с контрактной ситуацией вратаря Ивана Федотова в НХЛ. После того как он принял участие в организованной ЦСКА пресс-конференции, прошло три недели, и все это время стороны сохраняли молчание. Сейчас североамериканский агент игрока, очень влиятельный специалист в своем деле Джей-Пи Бэрри выпустил специальное заявление, сославшись на позицию самого Федотова. Общий посыл — вратарь как можно быстрее хочет разрешения дела, чтобы возобновить карьеру. Стало очевидно, что договориться сторонам, если какое-то серьезное общение имело место, пока не удалось, а сам игрок, похоже, не сильно огорчится, если ему придется ехать в «Филадельфию». Заяви Федотов, что не хочет иметь дела с «Флайерс» и готов играть только в ЦСКА, уверен, все бы обошлось гораздо спокойнее. Насильно, как известно, мил не будешь. Однако этого не случилось.

Хоккеист Иван Федотов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В нынешней ситуации, когда обе стороны в публичном пространстве сознательно отделываются ничего не значащими фразами, сложно поверить, что все обойдется гладко. Хотя решение, когда каждая из сторон сохранит свое лицо, было бы идеальным. Возможно, промедление в деле Федотова связано именно с поиском такого выхода. Однако прямо сейчас история по-прежнему смотрится странно.

Месяц назад я оценил вероятность продолжения карьеры Федотова в Северной Америке как очень высокую. По той причине, что еще ранее совершенно случайно узнал о серьезной заинтересованности во вратаре со стороны «Филадельфии». Если бы он не был нужен «Летчикам» и он сам не хотел играть за океаном, то вопрос давно следовало закрыть. Первые комментарии вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли и одновременно молчание «Флайерс» допускали неоднозначность ситуации.

Иван Федотов. «Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии

Спор между двумя клубами и двумя лигами теперь будет решать ИИХФ. Раз разбирательство дошло до Международной федерации, то присутствует как минимум скрытый конфликт. Глава этой организации Люк Тардиф, которому сегодня дозвонился «СЭ», выдал минимум конкретики, если не считать дежурной фразы о «полном сотрудничестве сторон» как обязательной составляющей для скорейшего вынесения вердикта. Юридический департамент Международной федерации возглавляет заместитель генерального секретаря ИИХФ американка Эшли Элерт. Не надо быть гением, чтобы понять, какое она вынесет в текущей политической ситуации решение.

Хоккеист Иван Федотов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Филадельфия» и НХЛ считают, что контракт Федотова с «Флайерс», который он не мог исполнять из-за службы в армии, должен быть перенесен на предстоящий сезон. Даже если юристы, представляющие интересы ЦСКА, уверены на сто процентов в справедливости своих аргументов, это ничего не значит. В более спокойные в политическом отношении времена КХЛ еще могла защитить свои интересы.

Иван Федотов. ФХР — за здравый смысл в деле Федотова. Федерация выступила против спешки КХЛ и ЦСКА

Вспоминается история, когда две лиги разобрались с делом Николая Прохоркина в 2012-м. Тогда еще юный форвард уехал в «Лос-Анджелес» и сыграл восемь матчей в АХЛ, прежде чем вернулся обратно в ЦСКА. Точнее, его вернули, признав его контракт с армейским клубом легитимными. У меня есть обоснованные сомнения относительно того, что НХЛ сейчас решила выиграть дело нахрапом, не имея за душой своих доказательств. Это достаточно консервативная организация, которая долго раскачивается, но если она всерьез собралась драться за свои интересы, то придет на разборку не с голыми руками. Проиграть русской стороне в нынешних обстоятельствах — будет ударом вдвойне.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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