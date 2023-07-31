Источник: в НХЛ считают, что «Филадельфия» должна разорвать контракт с Федотовым

Журналист Даррен Дрегер рассказал, что в НХЛ думают о контракте вратаря Ивана Федотова.

«НХЛ и «Филадельфия» считают, что контракт Федотова должен быть расторгнут, потому что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России. Сейчас ИИХФ рассматривает заявку. Но если НХЛ победит, то Иван будет играть в НХЛ за «Флайерз», — написал Дрегер.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

Ранее стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.