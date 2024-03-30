30 марта, 19:10
И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение команды в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:2, 3-4).
«Соперник получил преимущество после первого периода. Они себя чувствуют как рыба в воде, когда ведут в счете. Но ребята молоды. Второй период именно так и начали играть. Очень много шайб добывали в зоне нападения», — цитирует Звягина пресс-служба «Авангарда».
Тренер добавил, что в этом матче хоккеисты «Авангарда» выглядели скованно.
Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом»
В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором».