Звягин — о «Локомотиве»: «Они себя чувствуют как рыба в воде, когда ведут в счете»

И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение команды в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (0:2, 3-4).

«Соперник получил преимущество после первого периода. Они себя чувствуют как рыба в воде, когда ведут в счете. Но ребята молоды. Второй период именно так и начали играть. Очень много шайб добывали в зоне нападения», — цитирует Звягина пресс-служба «Авангарда».

Тренер добавил, что в этом матче хоккеисты «Авангарда» выглядели скованно.

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Авангардом»

В полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Трактором».