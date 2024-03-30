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30 марта, 19:11

«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
«Металлург» обыграл «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Металлург» на выезде обыграл «Спартак» в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:0. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

За магнитогорский клуб забили Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3.

Вратари: Кареев (56:12) — Набоков.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

30 марта. Москва. Мегаспорт. 9697 зрителей.

Счет в серии: 2-4

Источник: Сетка Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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