Невероятное спасение «Ак Барса». Казанцы отыгрались с 0:2 и повели в серии с «Авангардом»

После поражения дома в овертайме омичи уступают — 1-2.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Третий матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Буше — 8 (Шарипзянов, Ткачев), 33:14 — 1:0. Ткачев — 3 (Буше), 45:53 — 2:0. Евсеев — 1 (Радулов), 54:25 — 2:1. Радулов — 8 (бол., Юдин, Шипачев), 56:33 — 2:2. Шипачев — 2 (Кагарлицкий, Евсеев), 72:45 — 2:3.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 37 (12+13+3+9) — 34 (4+15+13+2).

Судьи: Беляев, Оленин.

5 апреля. Омск. «G-Drive Арена». 12 011 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Омичи превосходили «Ак Барс» в скорости

От переезда серии в Омск ждал нового импульса и поднятия градуса борьбы в битве за «Восток». Казанским играм не хватало сюжетных поворотов, яркости и спортивной злости. Для «Ак Барса» третий матч начался с трех малых штрафов. Особенно комичными, если осознавать опасность омских бригад большинства, получились удаления за нарушение численного состава и выброс шайбы. «Авангард» подарками не воспользовался. Тимур Билялов исправил ляпы партнеров. Казанцы только к середине первого периода почувствовали шайбу, разбудили Василия Демченко, но особо не форсировали события и полагались на контратаки.

Большой удачей Зинэтулы Билялетдинова стал равный счет после 20 минут. «Авангард» получил три большинства — играл и «5 на 3», и «5 на 4». Опаснее разыгрывал шайбу при позиционных атаках. Сантиметры отделили от первого гола Наиля Якупова. Форвард омичей перехитрил сам себя. Не бросил сразу, попытался убрать Билялова и завезти шайбу за ленточку из-за ворот. Подвело завершение.

Билялов продолжил творить чудеса во втором периоде. Острыми атаками омичи заставили голкипера «Ак Барса» реагировать на броски из опасных позиций. Тимур — не самый складный вратарь, чья техника отличается от большинства коллег. Моментами Билялов отбивает шайбу в старом стиле. Иногда теряет позицию и далеко выходит из ворот, но спасает команду эффектными сейвами.

Казанцы во втором периоде больше нагружали работой Демченко. С каждым выходом на лед Александра Радулова шайба держалась в зоне «ястребов». Гости получили два заслуженных большинства, но отбегали четыре минуты почти вхолостую. Без пропускающего матч Вячеслава Войнова казанцы пересобрали спецбригады. Вспоминается лишь бросок Станислава Галиева, после которого за Демченко сыграл каркас ворот. А «Авангард» оформил первый гол в равных составах. Дмитрий Юдин не успел заблокировать Буше, и лучший снайпер омичей броском в касание пробил Билялова.

В третьем периоде «Авангард» включил режим повышенной осторожности в собственной зоне. Омичи перестроились на более низкую оборону и душили форвардов «Ак Барса» перед воротами. Хозяева положились на контратаки, одна из которых завершилась второй шайбой. Буше и Ткачев организовали породистый гол, следуя принципу «отдал — открылся». Омичи превосходили казанцев в скорости. Гости, теряя шайбу, нарывались на контратаки. Ураганные прорывы Ткачева кружили головы защитникам. А когда скорость в ногах сочетается с правильным и своевременным движением шайбы, получаются такие шедевры, как первый и второй голы «Авангарда».

Камбэк

С середины третьего периода, уступая 0:2, Билялетдинов перестроил звенья, а в концовке доверился молодому Никите Евсееву. 18-летний защитник проводит первый плей-офф КХЛ в карьере. За два периода вышел лишь на пять смен, а в третьем периоде отыграл один гол роскошным кистевым броском. Никите отпасовал Радулов, который по-царски укрыл шайбу корпусом. Александр — главный герой сегодняшнего «Ак Барса». Мотор и сердце команды из Татарстана. На 57-й минуте Александр сравнял счет, подставив клюшку под дальний бросок Юдина, чем дезориентировал Демченко. Лидеры казанцев проснулись в самый нужный момент. За преждевременную игру на удержание счета и эпизодическую потерю концентрации омичи поплатились двумя пропущенными голами и вытекающим овертаймом.

Из героя в антигероя Радулов чуть не превратился в начале овертайма, когда заработал безобразное удаление за выброс шайбы. Пытаясь отдать диагональ с неудобной руки, Александр отправил сувенир болельщикам. «Ак Барс» отбился в меньшинстве. Пока казанцы приходили в себя, омичи момент за моментом заставляли Билялова спасать родину. В касание из убойной позиции бросал Иван Телегин. Опасно издали заряжали защитники — Шарипзянов и Сведберг. Однако «Ак Барсу» в овертайме хватило двух попаданий в створ, чтобы распустить зрителей по домам. Билялетдинов по ходу матча объединил Шипачева и Кагарлицкого с Кириллом Панюковым. А в овертайме продолжил доверять юному Евсееву. Никита и поучаствовал в решающей шайбе Шипачева. Казанцы на характере вырвали победу в матче, большая часть которого складывалась по сценарию «Авангарда». Теперь ждем сюрпризов уже от омичей.