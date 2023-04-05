Тренер-чемпион остался без работы. Где продолжит карьеру Илья Воробьев?

«Ак Барс», «Динамо» или «Лада» — выбор экс-главного тренера «Металлурга» не велик.

Увольнение после финала в прошлом сезоне

Необычная тенденция сложилась на тренерском рынке КХЛ. Без работы остаются два специалиста, которые выходили в финал Кубка Гагарина. И если первый и пока единственный серебряный сезон Дмитрия Квартальнова состоялся семь лет назад, то Илья Воробьев дошел с «Металлургом» до финала в прошлом году. Однако успешный чемпионат-2021/22 и действующее соглашение не уберегли тренера от увольнения. «Магнитка» расторгла контракт по обоюдному согласию и обновит штаб.

На итоговой пресс-конференции, когда руководители «Металлурга» объявили об отставке, Воробьев шутливо ответил о будущих планах: «Пока в течение этого часа планов не придумал. Их нет. Не так давно узнал». Сколько в словах Ильи Петровича иронии, решать вам. Мне известно, что решение об увольнении приняли раньше, и Воробьев получил время на размышление. Как бы то ни было, тренер, руководивший «Металлургом», СКА и сборной России, остался без работы и вышел на рынок свободных агентов.

Илья Воробьев. Фото photo.khl.ru

Второе пришествие Воробьева в «Магнитку» получилось противоречивым. Лучшее достижение за четыре сезона — выход в финал-2022, который команда умудрилась проиграть ЦСКА, ведя в серии 3-1. Дважды «Металлург» вылетал во вторых раундах от «Авангарда». Однажды не прошел первый круг, споткнувшись с организованным «Барысом» Андрея Скабелки. Клуб неизменно тратил солидные суммы на зарплаты, но спортивные результаты оправдали вложения только в прошлом сезоне.

Увольнение из «Металлурга» — закономерное решение, которое напрашивалось после неудовлетворительной игры в регулярке и плей-офф. Методы тренера перестали работать. За четыре года мы так и не поняли, какой стиль продвигает Воробьев. Нотки комбинационности прослеживались только в прошлом сезоне, до этого «Металлург» играл менее зрелищно, а эпизодами вовсе пассивно и осторожно.

Что дальше? Воробьев не останется без предложений. Все зависит от желания самого тренера. Захочет ли Илья Петрович рвануть в бой по первому зову или возьмет паузу, уделит время семье и отдохнет от хоккея — известно только ему. Свободных и привлекательных клубов здесь и сейчас немного. Прежде всего, тренер, выигравший два Кубка Гагарина (один как помощник Майка Кинэна, второй как главный) и дважды игравший в финалах, рассмотрит команды соответствующего уровня. Опускать планку не хочется никому.

Из очевидных вариантов вспоминается только «Ак Барс». Казанцы интересовались Воробьевым прошлой весной, но тренер остался в «Магнитке». Зинэтула Билялетдинов расчистил печальное наследие Олега Знарка, вывел команду в финал «Востока», но сомневаюсь, что тренер-ветеран согласится на новый полноценный сезон. Клановая борьба московского «Динамо» наводит смуту на выбор главного тренера. Конкурентом Алексея Кудашова называют Андрея Мартемьянова. Теоретически бело-голубые могут рассмотреть Воробьева, но сомневаюсь, что он пойдет в клуб, который живет по средствам и ставит на внутренний резерв из молодых игроков. С молодежью Илья Петрович работает слабо — это очевидный вывод последних сезонов в «Металлурге».

Илья Воробьев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Время понизить ставку

Выделил бы тольяттинскую «Ладу», которая метит в КХЛ со следующего сезона. С волжанами Воробьева связывают три года игровой карьеры. Долгое время тольяттинский клуб возглавлял Петр Воробьев. С отцом на лавке Илья Петрович начинал тренерский путь в России, когда семейный тандем работал в Ярославле. Не менее кинематографической историей стало бы возвращение потомственного тренера в «Ладу», которую папа приводил к серебряным медалям Суперлиги. Верится, правда, в нее с большим трудом.

За Воробьевым тянется сомнительный шлейф выбора помощников. За четыре сезона в «Металлурге» наставник каждый год пересобирал штаб. Илья Петрович работает главным тренером в КХЛ девять лет, но так и не создал команду ассистентов-единомышленников. Вячеслав Быков делил лавку с Игорем Захаркиным. Короткий отрезок в «Ак Барсе» подтвердил, что Знарок несостоятелен без давнего помощника Харийса Витолиньша. Дмитрию Квартальнову, начиная с ЦСКА, помогал Игорь Горбенко. С трудом представляю, каких ассистентов Воробьев пригласит в новый клуб. За четыре года в «Металлурге» он перепробовал разных тренеров, но стабильное место сохранил только специалист по вратарям Клемен Мохорич, который остался в команде.

Будущее тренера — обладателя Кубка Гагарина туманно. В «Металлурге» Воробьев оставил много сил и эмоций, чтобы оперативно подхватывать новый клуб. «Магнитка» не обидела тренера рублем. Исключаю вариант погони за щедрым предложением только ради денег. Скорее всего, Илья Петрович возьмет паузу и будет следить за положением коллег на старте следующего чемпионата. От провалов не застрахованы даже тренеры-титаны. Олег Знарок не даст соврать. Воробьеву бессмысленно срываться по первому звонку. Тем более годы в «Металлурге» пошатнули позиции тренера, которого когда-то назначили главным в сборной. Турнир жизни — чемпионат мира-2019 с роскошной дрим-тим — Воробьев проиграл. Как и финал-2022 ЦСКА. Полагаю, самый смелый и разумный выбор — принять команду-середняк и доказать состоятельность с более скромным бюджетом, чем в «Металлурге» и СКА.