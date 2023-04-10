«Я долго ждал этого шанса и дождался». Разин — о приходе в «Магнитку»

Интервью нового главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Переговоры с «Металлургом», тренерский штаб

— Как прошли переговоры с «Металлургом»? Как понимаю, процесс был непростым.

— Нет, шел простой процесс переговоров. Поступило предложение от «Металлурга». Я приехал на переговоры. Мы сразу пришли к общему знаменателю. Никаких сложностей не было. Рад, что поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.

— Серьезно?

— Контракт рассчитан на два года. В течение двух лет поставлена задача выиграть Кубок Гагарина.

— А что касается первого года?

— Если мы выиграем Кубок в первый год, это будет даже лучше. (Улыбается.)

— Кто войдет в ваш тренерский штаб?

— В штаб войдут Евгений Михалкевич и Юрий Трубачев. Думаем, еще по одному тренеру. Один человек отказался — сказал, что еще хочет играть. Ищем тренера по защитникам. Смотрим, думаем, ведем переговоры. Сейчас основной момент — найти тренера по физической подготовке.

— Принципиально было войти в штаб с помощниками из «Северстали»?

— Это было мое пожелание, которое учли в процессе переговоров.

— Какого игрового стиля будет придерживаться «Металлург»?

— Примерно того же, которого придерживалась «Северсталь» последние пять лет. Сейчас много говорится о хоккее Игоря Ларионова. У нас немного другой стиль. Мы придерживаемся быстрого хоккея за счет быстрых передач и ширины. Стараемся играть в атакующий хоккей с позиционными атаками и быстрыми контратаками. Отмечу еще, что наши соперники чаще нас удалялись, если сравнивать количество штрафов. Мы стараемся больше играть с шайбой. Тот, кто больше играет с шайбой, меньше удаляется. Постараемся влить в команду свежую кровь. Кого-то сохраним. То, что будет свежая кровь, — сто процентов.

— Костяк игроков «Металлурга», у которых действуют контракты, располагает к вашему стилю игры?

— Конечно. В команде есть качественные защитники: Яковлев, Дронов, Минулин, Еременко. Они способны и начать атаку, и поддержать ее. Умеют играть в обороне. Этот компонент мы подкорректируем, учитывая систему нашего тренерского штаба. Собраны хорошие быстрые нападающие: Зернов, Коростелев, Неколенко, Коробкин, Акользин, технарь Голдобин. Отличная молодежь. Игроки, которые уже показали себя в КХЛ, — Юров и Гребенкин. Я уже посмотрел тренировочный матч молодежной команды. Попросил их сыграть так, будто это игра плей-офф. Посмотрел три тренировки молодежки и получил представление о хоккеистах «Стальных Лисов». Минимум пять человек, а может быть и двенадцать, мы повезем на сборы. Все это в процессе работы.

— Контракт Голдобина истекает. Что скажете о нем?

— Николай — ограниченно свободный агент. Будем все обсуждать. Нужно обоюдное согласие. Время еще есть.

— Вы заинтересованы в работе с Николаем?

— Я работал примерно с такими же хоккеистами. Это Толя Голышев, похожий по характеру Кирилл Пилипенко. Представляю, как работать с Голдобиным. Ничего сверхъестественного в работе с Николаем не вижу.

Андрей Разин. ХК «Северсталь»

Будущее «Металлурга»

— Стоит ли ждать расставаний с игроками, у которых действующие контракты? Все они подходят под ваши требования?

— Сейчас я не могу рассказать весь наш план работы. Все идет постепенно. Есть определенные варианты и предпочтения, но не все зависит от нас. Мы несколько раз пообщались с Виктором Филипповичем Рашниковым. Поставлены конкретные задачи, озвучены конкретные цифры. Сейчас мы приступаем к определенным шагам. Меня объявили только сегодня, хотя разговоры велись давно. Мы не можем сейчас озвучить все, что хотим.

— Но такие действия могут быть?

— Конечно. Это современный хоккей.

— Каким будет ваше влияние на селекцию? В «Северстали» вы совмещали обязанности тренера и генерального менеджера.

— Я очень рад, что меня освободили от работы генеральным менеджером и тяжелого труда в виде общения с агентами. Сейчас мне немного проще. Я озвучиваю список хоккеистов, какие-то фамилии представит Сергей Юрьевич Гомоляко. Дальше эти игроки будут согласовываться. Но все переговоры ведет наш спортивный директор.

— Что известно об иностранных игроках?

— Переговоры с иностранцами ведутся. В том числе с клиентами Алеши Пилко.

— Этот вопрос многих интересовал.

— Я вижу ваши вопросы на шаг вперед. Думаю, моя перепалка с Пилко никак не отразится на его клиентах. Если человек хочет сделать хорошо для своих клиентов, то он вступит в нормальный диалог сначала с нашим спортивным директором, а потом со мной. В любом случае я напрямую работаю с хоккеистами, а не с их агентами.

— Вы пообщались с Пилко?

— Нет. Я знаю, что с ним общается Сергей Юрьевич.

— В чем вам придется перестроиться, когда начнете работу в «Металлурге»? Или ничего менять не нужно?

— Даже если бы я работал шестой год в «Северстали», мне следовало прогрессировать и что-то менять. Стараюсь это делать каждый день. Конечно, я понимаю, что в «Металлурге» собраны игроки-миллионеры. Разница только в этом. Они — такие же хоккеисты, которые просто выше оснащены технически. В плане психологии и общения они не отличаются от других игроков. Понимаю, что столкнусь с большим давлением. Каждое поражение будет считаться тяжелым. Мне будет тяжелее, но я готов к этому. Все почему-то думают, что в плане психологии легче работать в «Северстали». Но это не так. У нас было меньше денег, но спрос такой же.

— В «Северстали» вы могли мотивировать хоккеистов рублем. В «Металлурге» нужные другие методы. Вы их понимаете?

— Конечно. Каждый хоккеист не хочет останавливаться в развитии. Неважно, минимальный у него контракт или высокий. Все равно игроков нужно мотивировать работать. Или разговорами, или показом ошибок и хороших действий. В топ-клубах тренеру работать легче. Помню, работал детским тренером. Всю тренировку ты показываешь, носишься, объясняешь каждому ребенку. Иногда это приходилось делать в «Северстали». Хорошо, что я еще в форме. В «Магнитке», думаю, этого будет меньше. Поэтому работать с такой командой легче.

Андрей Разин. ХК «Северсталь»

Возвращение в «Магнитку»

— Когда вели переговоры с руководством, почувствовали доверие к себе? Что не будет поспешной отставки, если что-то пойдет не так в начале сезона.

— Почувствовал, да. Удивился, что Виктор Филиппович вспомнил матч в Магнитогорске, когда «Северсталь» практически половину третьего периода играла с пустыми воротами. Мы впервые в истории забили три гола, отыгрались с 0:3 и победили 4:3. Приятно удивлен, что Виктор Филиппович следил за моей тренерской карьерой, что его выбор — взвешенный, а не эмоциональный. Поэтому я почувствовал доверие.

— Общались ли вы с Ильей Воробьевым, который руководил «Металлургом» в прошлом сезоне?

— Нет, когда я прилетел, он уже уехал.

— Вам интересна такая беседа?

— Если бы я пришел в середине сезона, то тогда бы пообщался. Сейчас будет время пообщаться с самими хоккеистами.

— Останется ли в команде Данила Юров, у которого заканчивается контракт?

— Я сказал, что хочу видеть Юрова в команде. Дальше — решение за ним. Переговоры идут с Сергеем Юрьевичем.

— В ходе разговора сложилось впечатление, что вы не будете делить игроков на молодых и опытных. Играют те, кто сильнее. Это так?

— Вы правы. Я не смотрю на фамилии. Я сторонник того, что каждый сезон начинается с нуля. Все былые заслуги остаются в прошлом. Для меня с первого дня все хоккеисты в одинаковых условиях. Конечно, они будут расставлены по пятеркам. Кто-то в первой, кто-то в четвертой, пятой или шестой. Но для меня прыжок из шестой пятерки в первую — нормальное дело. Об этом я сразу сказал Гребенкину и Юрову. Они должны ставить задачу не просто попасть в состав, а сразу в первую пятерку.

— Присутствует ли у вас нотка ностальгии из-за возвращения в «Магнитку»?

— Конечно. Я прекрасно помню, как я в 21 год оказался в клубе — тогда у «Магнитки» у единственной в лиге был современный суперавтобус. Прошло почти 30 лет, и сейчас я прилетел в тот же аэропорт — сразу нахлынули воспоминания.

Андрей Разин в составе «Металлурга» в 2001 году. Андрей Серебряков и Игорь Пятинин

— Насколько пристально вы следили за «Магниткой» в этом сезоне? Понимаете, какие болевые точки есть у команды, что нужно исправить?

— Конечно, я следил за командой, как и за всеми остальными. Не буду говорить, что именно надо изменить, но такие моменты есть, конечно. В первую очередь надо создать единый коллектив. Когда команда делится на ветеранов и молодежь, иностранцев и россиян, это ни к чему хорошему не приведет.

— Успели наметить план предсезонной подготовки?

— 12 апреля должно состояться заседание совета директоров КХЛ, на котором будет утвержден регламент. Пока точно не известно, когда можно будет собирать команду — 15 июля или 1 августа. По первоначальным планам 31 июля мы летим в Минск, а оттуда 9 августа на турнир в Уфу.

— Можно сказать, что вы пошли ва-банк, когда объявили об уходе из «Северстали». Могло ведь получиться так, что вы бы не нашли работу?

— Работу тренера я бы не стал сравнивать с игрой в казино. Ва-банк я ничего не ставил. Считаю, что в Череповце я сделал шаг вперед, поэтому знал, что без работы не останусь. Агенты параллельно вели переговоры с двумя клубами. Без трусов я бы точно не остался, даже если бы не было работы.

— Вас удивило, насколько Виктор Рашников вовлечен в процесс переговоров?

— Не могу сказать, что был сильно удивлен. Я работал с ним как хоккеист, даже будучи агентом, один раз встречался. Поэтому я знаю, что Виктор Филиппович сильно любит хоккей и вовлечен в него.

— Вы обозначили задачу — за два сезона «Металлург» должен выиграть кубок. Какие шаги должны к этому привести?

— Моя задача — сделать все, чтобы ребята верили нашему тренерскому штабу и мы планомерно пришли к этому успеху. Нужно подвести команду в идеальном состоянии к плей-офф, а там уже все будет зависеть от нас.

— Вы уже общались с некоторыми игроками. Чувствуете, что они в вас уже поверили, или есть осторожность?

— Пока идет односторонний диалог — только я говорю. Человек, который в первый раз со мной общается, он будет мало говорить — все это будет в процессе ежедневной кропотливой работы. Тогда я могу больше расположить ребят к себе. На предсезонке запланированы три дня выходных, например.

— Насколько вы довольны подписанием контракта с «Магниткой»?

— Я доволен, что мы пришли к этому. Смог поменять мнение о себе руководителей, несмотря на негатив со стороны ряда корреспондентов, экспертов. Я долго ждал этого шанса и дождался. Уверен в своих силах, приступаю к работе с чистой совестью.