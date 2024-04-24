Кубок Гагарина: все обладатели главного трофея КХЛ в истории

За всю историю его выигрывали только семь команд.

Главный приз КХЛ: история Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) была образована в 2008 году на базе российской хоккейной Суперлиги. Первоначально КХЛ включала в себя 24 команды. Сейчас в ней выступает 23 клуба. Лига проводит регулярный чемпионат и плей-офф с 16 лучшими командами сезона. Победитель получает специальный приз.

Кубок Гагарина — главный трофей в КХЛ. Назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Обладателем чаши становится команда, которая одержит победу в финале плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина выполнен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Спереди выполнена гравировка с изображением летящей кометы и Гагарина в скафандре. С другой стороны изображен хоккеист. Вокруг чаши установлены маленькие шайбы, где выгравированы названия клубов-победителей. На дне кубка нарисована эмблема КХЛ. Вес трофея — 19 килограммов. Высота — 84,5 сантиметра. Объем — около 12 литров. Автором создания Кубка Гагарина является член Союза художников Владимир Майзель.

Кубок Гагарина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ох и непросто же было совместить, казалось бы, несовместимые понятия — космос и хоккей, — приводит слова Майзеля официальный сайт КХЛ. — Что найти в них общего, чем объединить? Мы ломали над этим голову несколько месяцев и создали с десяток эскизов. И вот постепенно мы пришли к произведению в стиле арт-нуво. Не найдя какого-то одного символа, решили объединить несколько символов на тему первенства: лавровый венец, спутник, портрет самого Гагарина... Лебединые крылья на ручках — тоже символ полета. И в результате все эти символы сложились в единую картину, в единый образ — «первый», «номер один».

По словам создателя Кубка Гагарина, трофей является продуктом ручной работы. Майзель также отметил, что чашу практически невозможно повредить.

«Воплощали мы эту идею в жизнь восемь месяцев. Кубок Гагарина — полностью ручная работа, в которой был учтен весь наш предыдущий опыт. В частности, опыт создания прочного, можно сказать, антивандального кубка. История Кубка чемпионов России показала, что трофей проходит через разные серьезные испытания: то его уронят, то помнут, то поцарапают, то ручку оторвут. И об этом мы тоже должны были думать, поэтому создали Кубок Гагарина таким, что его практически невозможно повредить, если, конечно, изначально не поставить себе такую цель».

«Ак Барс» после победы в Кубке Гагарина-2009. Фото photo.khl.ru

«Ак Барс» — 2009 год

Серии 1/8 и 1/4 финала плей-офф КХЛ проводились до трех побед, а полуфинал и финал — до четырех. Первым обладателем Кубка Гагарина стал «Ак Барс». В первом раунде Кубка Гагарина-2009 казанцы прошли «Барыс» (3-0), в четвертьфинале — «Авангард» (3-2), в 1/2 финала — московское «Динамо» (4-2). В финале команда Зинэтулы Билялетдинова победила «Локомотив» в семи матчах (4-3).

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2009 стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов. На его счету 19 (8+11) очков в 21 матче. В снайперской гонке плей-офф победил нападающий «Ак Барса» Юкка Хентунен с 9 голами в 21 игре.

«Это был первый кубок, — говорил Морозов о победе в Кубке Гагарина-2009. — Финальная серия очень тяжело для нас складывалась, поскольку мы постоянно проигрывали. В Ярославле шестой матч мы сумели вырвать и увезти серию в Казань. Седьмая игра получилась абсолютно равной, мы сумели найти ошибку у соперника, воспользовались ею и победили при своих болельщиках. Победный гол я прекрасно помню. У нас была позиционная атака, шайбу получил Андрей Первышин. Я понимал, что он будет бросать от синей линии, и пошел на добивание — искать шайбу у ворот. Она удачно отскочила ко мне от вратаря Георгия Гелашвили на неудобную руку — мне оставалось только завершить эту атаку. Далее сыграли от обороны».

Янне Песонен с Кубком Гагарина-2010. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

«Ак Барс» — 2010 год

В 2010 году «Ак Барс» завоевал Кубок Гагарина во второй раз в своей истории. В этом плей-офф чемпионы прошли «Барыс» (3-0), «Металлург» (4-2) и «Салават Юлаев» (4-2). В финальной серии команда Билялетдинова в семи матчах обыграла ХК МВД во главе с тренером Олегом Знарком (4-3).

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2010 стал форвард «Салавата Юлаева» Александр Радулов с 19 (8+11) набранными очками в 16 матчах. Гонку снайперов выиграл Алексей Угаров из ХК МВД с 9 шайбами в 22 встречах.

«Второй кубок, конечно, поспокойнее воспринимается, когда держишь его в руках, уже несколько другие эмоции... Мы сразу попали в довольно тяжелые условия, — говорил обладатель Кубка Гагарина-2010 Алексей Бадюков. — В первом же матче плей-офф получил травму Данис Зарипов, периодически вылетали то Илья Никулин, то Алексей Морозов, который получил травму уже в финальной серии. Но эти испытания и показали, насколько сильны мы были командой. Ротация позволила многим ребятам проявить лидерские качества. Все работали на результат, все были одной семьей».

Александр Радулов с Кубком Гагарина-2011. Фото photo.khl.ru

«Салават Юлаев» — 2011 год

С 2011 года все стадии плей-офф КХЛ проходили до четырех побед. Обладателем Кубка Гагарина стал «Салават Юлаев». В 1/8 финала команда Вячеслава Быкова обыграла всухую «Сибирь» (4-0). В четвертьфинале уфимцы прошли «Ак Барс» (4-1), в 1/2 финала — «Металлург» в семи матчах (4-3). В финальной серии «зеленые» победили «Атлант» главного тренера Милоша Ржиги (4-1).

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2011 стал форвард «Локомотива» Йозеф Вашичек с 22 (7+15) набранными очками в 18 матчах. В гонке снайперов плей-офф победил нападающий «Магнитки» Глеб Клименко с 10 заброшенными шайбами в 20 встречах.

«Как удается держать эмоции в себе? У каждого свои недостатки, — говорил Вячеслав Быков после победы в Кубке Гагарина-2011. — Я не шоумен и свои переживания стараюсь телекамерам не демонстрировать. Вредно ли это? Наверное, да. Скажем, сегодня ночью после финала глаз практически не сомкнул — из-за нервного напряжения удалось поспать в лучшем случае пару часов. А потом опять — на улицы Уфы, где продолжаются народные гулянья. Вообще-то считается, что тренер — профессия вредная. Но в дни таких побед с этим мнением можно и поспорить. Подзаряжаешься энергией — и от своих хоккеистов, и от болельщиков. Замечательные мгновения!»

Хоккеисты «Динамо» Артем Чернов, Янне Яласваара, Марек Квапил и Дмитрий Пестунов. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Динамо» — 2012 год

В 2012 году московское «Динамо» в первый раз выиграло Кубок Гагарина. В 1/8 финала плей-офф команда Олега Знарка всухую обыграла минское «Динамо» (4-0). В четвертьфинале столичный клуб прошел «Торпедо» (4-2), в 1/2 финала — СКА (4-0). В финале бело-голубые в семи матчах серии выиграли у «Авангарда» (4-3).

Первое место в списке бомбардиров Кубка Гагарина-2012 занял нападающий «Авангарда» Роман Червенка с 21 (11+10) очком в 20 матчах. Лучшим снайпером плей-офф стал форвард московского «Динамо» Михаил Анисин с 14 голами в 21 встрече.

«Воспоминания самые приятные, потому что первая победа запоминается на всю жизнь, — приводит пресс-служба КХЛ слова обладателя Кубка Гагарина-2012 в составе «Динамо» Юрия Бабенко. — Очень трудным получились плей-офф и финальная серия. В нас мало кто верил. Был очень тяжелый путь, но тем радостнее был миг победы. В финале мы проигрывали 1-3 в серии. Но мы тогда не теряли надежды, знали, что можем победить. Плюс тренерский штаб вселял в нас уверенность. Наставники говорили, что все будет хорошо. Мы собирались с игроками, разговаривали, поддерживали друг друга. На решающие три игры мы вышли полностью готовыми: каждый из нас знал, что делать в любой ситуации. Наверное, где-то нам повезло».

Хоккеисты «Динамо» качают главного тренера Олега Знарка после победы в Кубке Гагарина-2013. Фото photo.khl.ru

«Динамо» — 2013 год

В 2013 году московское «Динамо» выиграло Кубок Гагарина во второй раз в истории. Команда Знарка в 1/8 финала обыграла «Слован» (4-0), в четвертьфинале прошла ЦСКА (4-1), а в полуфинале выбила СКА (4-2). В решающей серии бело-голубые победили «Трактор» в шести матчах (4-2).

Гонку бомбардиров Кубка Гагарина-2013 выиграл форвард «Трактора» Петри Контиола с 19 (10+9) очками в 25 матчах. Нападающий СКА Виктор Тихонов с 10 голами в 15 играх стал лучшим снайпером плей-офф.

«Костяк команды сохранился, у многих были свежи воспоминания о том, насколько тяжело это все дается, — вспоминал победитель Кубка Гагарина-2013 в составе «Динамо» Юрий Бабенко. — Насколько надо выкладываться, быть сконцентрированным в каждом матче. Свежие воспоминания помогали. Мы понимали, к чему идем, как добиваться успеха. Из всех серий плей-офф выделю финальную. Если в первых трех мы понимали, как действовать против соперников, поскольку все они были из нашей конференции, то Челябинск для нас был в какой-то степени загадкой. В сезоне мы встречались с ними два раза. «Трактор» проповедовал советский хоккей, тяжело было найти у него какую-то последовательность развития атаки. Поэтому понимали, что реагировать на все надо будет очень быстро. Причем моментально. Подбирать к сопернику ключи по ходу пьесы. Пятый матч был сложным еще и потому, что обязательно хотели выиграть кубок дома, при своих болельщиках. И эмоции перехлестнули. Никто же до этого кубок дома не брал, мы хотели стать первооткрывателями. А Челябинск вышел предельно мобилизованным и убил нас вначале, поставил на место. В перерыве пришли тренеры, встряхнули команду, да и между собой поговорили. Напомнили друг другу о том, что было год назад, и пошли делать то, что должны. Но, к сожалению, до конца не получилось. Слишком много сил потратили на погоню. Хочу отдельно сказать о болельщиках на седьмом матче. Несмотря на то, что их было меньше в разы, мы их очень хорошо слышали».

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин с Кубком Гагарина-2014. Фото ХК «Металлург»

«Металлург» — 2014 год

В 2014 году «Металлург» выиграл первый Кубок Гагарина. «Магнитка», которую тренировал канадец Майк Кинэн, в 1/8 финала обыграла «Адмирал» в пяти матчах (4-1), а в четвертьфинале — «Сибирь» всухую (4-0). В 1/2 финала «сталевары» победили «Салават Юлаев» (4-1). В финале «лисы» выиграли серию у чешского клуба «Лев» в семи матчах (4-3).

Первое место в списке бомбардиров Кубка Гагарина-2014 занял форвард «Металлурга» Сергей Мозякин с 33 (13+20) очками в 21 матче. Лучшими снайперами плей-офф стали Мозякин и нападающий Джастин Азеведо из «Лева» — у обоих по 13 голов.

«В первую очередь о том плей-офф вспоминается, что почти никто в нашей команде не выигрывал кубок (обладателями Кубка Гагарина на тот момент были только Зарипов и Казионов) и многие горели желанием дойти до финала и поднять его над головой, — рассказывал о своих ощущениях от победы в Кубке Гагарина-2014 Данис Зарипов из «Металлурга». — Эта страсть, это желание и доводили нас до победы в каждой игре. В том сезоне мы довольно-таки уверенно вышли в финал. И не скажу, что «Лев» был сильнее предыдущих соперников, но эта команда показывала очень хороший хоккей. Именно хоккей, благодаря которому в финале и получилось настоящее шоу, доставившее удовольствие всем болельщикам. Серия прошла из семи игр, было обилие моментов, много голов. Это был лучший финал в моей карьере».

Игроки, тренеры и руководство СКА празднуют победу в Кубке Гагарина-2015. Фото Игорь Руссак, РИА Новости

СКА — 2015 год

В 2015 году СКА впервые выиграл Кубок Гагарина. Армейцы из Санкт-Петербурга, которых тренировал Вячеслав Быков, в 1/8 финала обыграли «Торпедо» (4-1), в четвертьфинале прошли минское «Динамо» (4-1), а в полуфинале победили ЦСКА в семи матчах (4-3). В финале СКА обыграл «Ак Барс» (4-1).

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2015 стал форвард ЦСКА Александр Радулов с 21 (8+13) очком в 16 матчах. Гонку снайперов выиграл нападающий СКА Евгений Дадонов — 15 голов в 22 играх.

«По-прежнему не знаю, как описать эти эмоции. Мы стали обладателями Кубка Гагарина, доказали всем, что способны его завоевать, и очень рады этому», — говорил обладатель Кубка Гагарина-2015 в составе СКА Артемий Панарин.

Хоккеисты «Металлурга» отмечают победу в Кубке Гагарина-2016. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Металлург» — 2016 год

В 2016 году «Металлург» завоевал второй Кубок Гагарина в истории. «Магнитку» возглавлял Илья Воробьев, в 41-летнем возрасте российский специалист стал самым молодым тренером — чемпионом КХЛ. В 1/8 финала «Металлург» обыграл «Автомобилист» в шести матчах (4-2), в четвертьфинале — «Сибирь» (4-1), в 1/2 финала — «Салават Юлаев» (4-1). В решающей серии «сталевары» обыграли ЦСКА в семи матчах (4-3).

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2016 стал форвард «Металлурга» Сергей Мозякин с 25 (11+14) набранными очками в 23 матчах. Гонку снайперов выиграл также Мозякин — 11 голов.

«Откровенно говоря, не хочется сравнивать сложность предыдущей победы в финале и этой, — говорил обладатель Кубка Гагарина-2016 в составе «Металлурга» Данис Зарипов. — В решающем раунде встречаются лучшие команды, и легких матчей не бывает. Но в прошлом году сложность противостояния с ЦСКА была в том, что армейцы играли в другом стиле. Мы называем этот стиль североамериканским, он выжимает из соперников больше сил. К счастью, мы успели быстро сделать выводы, перестроиться и найти лазейки, как играть против ЦСКА. Все знают, какой в итоге получился результат. Но да, было очень тяжело».

Роман Ротенберг (слева) и Илья Ковальчук празднуют победу в Кубке Гагарина-2017. Фото Петр Ковалев, ТАСС

СКА — 2017 год

В 2017 году СКА завоевал второй в истории Кубок Гагарина. Главным тренером той команды из Санкт-Петербурга был Олег Знарок. В 1/8 финала армейцы обыграли «Витязь» (4-0), в четвертьфинале — минское «Динамо» (4-1), в 1/2 финала — всухую «Локомотив» (4-0). В финале команда Знарка победила «Металлург» в пяти матчах (4-1).

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2017 стал форвард «Металлурга» Ян Коварж с 25 (10+15) набранными очками в 18 матчах. Гонку снайперов плей-офф выиграл нападающий «Магнитки» Данис Зарипов с 15 заброшенными шайбами в 18 встречах.

«Вспомните, как мы собрались первый раз, вспомните, о чем договаривались, вспомните, какую работу сделали. Вы отдали все свои силы, и я каждому из вас говорю спасибо. У нас отличная команда, я вас благодарю», — говорил Олег Знарок хоккеистам СКА после победы в Кубке Гагарина-2017.

Хоккеисты «Ак Барса» празднуют победу в Кубке Гагарина-2018. Фото Андрей Голованов

«Ак Барс» — 2018 год

В 2018 году «Ак Барс» выиграл третий Кубок Гагарина в истории. Казанский клуб стал первым, кто трижды побеждал в плей-офф КХЛ. Главный тренером команды снова был Зинэтула Билялетдинов. В 1/8 финала «Ак Барс» обыграл «Амур» (4-1), в четвертьфинале — «Металлург» (4-1), в 1/2 финала — «Трактор» (4-0). В финале казанцы обыграли ЦСКА в пяти матчах (4-1).

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2018 с 24 (9+15) набранными очками в 19 матчах. Гонку снайперов выиграл форвард «Ак Барса» Станислав Галиев с 10 заброшенными шайбами в 19 встречах.

«ЦСКА в пятом матче показал свою лучшую игру? Им было нечего терять. Они вложили в этот матч все, что только могли. Но я согласен — ЦСКА сыграл лучший свой матч. Правда, им не повезло с соперником. И вратарем. И мы ведь знали, что делать. Зачем и почему. Строго говоря, мы закрыли ЦСКА. И все. Пойду я за шампанским», — говорил лучший бомбардир и самый ценный игрок плей-офф КХЛ из «Ак Барса» Джастин Азеведо.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов с Кубком Гагарина-2019. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА — 2019 год

В 2019 году ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина. Главным тренером московской команды тогда был Игорь Никитин. В 1/8 финала армейцы победили «Витязь» (4-0), в четвертьфинале обыграли московское «Динамо» (4-1), а в 1/2 финала — СКА в семи играх (4-3). В решающей серии ЦСКА всухую победил «Авангард» (4-0).

Первое место списка бомбардиров Кубка Гагарина-2019 занял форвард ЦСКА Михаил Григоренко с 21 (13+8) набранным очком в 20 матчах. Григоренко также стал лучшим снайпером плей-офф с 13 голами.

«Трудно говорить об эмоциях, какая-то пустота пока, — сказал обладатель Кубка Гагарина-2019 в составе ЦСКА вратарь Илья Сорокин. — Еще в игре находишься. Нужно отдохнуть, прийти в себя, и потом придут эмоции. В этой серии у нас не было мандража, мы наслаждались хоккеем. Верили друг в друга и в победу. MVP плей-офф? У нас каждый игрок — лучший. Без любого игрока не было бы этого результата. Поэтому всем ребятам огромное спасибо, они сделали отличную работу. Конечно, не могли представить, что всего четыре матча будет в финале. Посмотрите, все игры от ножа были. Каждая встреча могла перевернуться в любую сторону. Так сложилось, что пришло наше время. Еще не думал, куда повезу кубок. Не стал стричься перед финалом? Просто лень было».

2020 год — без чемпиона

Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса. Сезон КХЛ был прерван на первом раунде плей-офф.

Кубок Гагарина-2021 и Илья Ковальчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Авангард» — 2021 год

В 2021 году «Авангард» впервые выиграл Кубок Гагарина. Команда из Омска из-за строительства в городе новой арены на месте старой выступала в Балашихе, ее главным тренером был канадец Боб Хартли. В 1/8 финала «ястребы» в пяти матчах обыграли «Автомобилист» (4-1), в четвертьфинале — «Металлург» (4-2), в 1/2 финала прошли «Ак Барс» в семи встречах (4-3). В финальной серии омичи победили ЦСКА (4-2).

Нападающий ЦСКА Константин Окулов набрал 20 (6+14) очков в 23 матчах и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2021. Гонку снайперов выиграл форвард ЦСКА Максим Шалунов — 12 заброшенных шайб в 22 встречах.

«Посмотрите вокруг! Говорят, картина говорит сама за себя, посмотрите, что творится! Мы этот сезон завершили «три на пять», и мы выстояли, столько бросков заблокировали. Мы только что обыграли невероятную команду. Я так горжусь своими игроками, всем клубом», — говорил после победы в Кубке Гагарина-2021 главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Никита Нестеров и Сергей Андронов. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА — 2022 год

В 2022 году ЦСКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина. Главным тренером команды был Сергей Федоров. В 1/8 финала армейцы победили «Локомотив» (4-0), в четвертьфинале — соседей из московского «Динамо» (4-0), в 1/2 финала прошли СКА в семи матчах (4-3). В драматичной финальной серии красно-синие обыграли «Металлург» (4-3).

Форвард «Металлурга» Филипп Майе набрал 21 (8+13) очко и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2022. Гонку снайперов плей-офф выиграл нападающий СКА Брендэн Лайпсик с 11 заброшенными шайбами в 24 встречах.

«Эмоции невероятные! Такой камбэк сделать с 1-3 в финальной серии! — говорил вратарь ЦСКА Иван Федотов после победы в Кубке Гагарина-2022. — О таком мечтаешь в детстве, идешь к этому шаг за шагом. Это невероятно, но без командного духа, командной работы этого не было бы. Мы трудились, не сдавались, и поэтому сейчас мы чемпионы и мы празднуем. Просто нет слов! Временами что-то смотрел в прессе, но старался, чтобы это не мешало. Это хоккей, здесь всегда много каких-то разговоров, скандалов, этим он и интересен».

Хоккеисты ЦСКА с Кубком Гагарина-2023. Фото Павел Волков, Известия

ЦСКА — 2023 год

В 2023 году ЦСКА выиграл третий в истории Кубок Гагарина, тренер Сергей Федоров сделал чемпионский дубль. В 1/8 финала армейцы победили «Северсталь» в семи матчах (4-3), в четвертьфинале прошли «Локомотив» также в семи играх (4-3). В 1/2 финала ЦСКА в новом армейском противостоянии обыграл СКА (4-2). В финале команда Федорова победила «Ак Барс» Билялетдинова в семи матчах (4-3).

Первое место в списке бомбардиров Кубка Гагарина-2023 занял нападающий ЦСКА Михаил Григоренко с 25 (12+13) очками. Лучшим снайпером плей-офф тоже стал Григоренко с 12 заброшенными шайбами.

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет — Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», — сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы в Кубке Гагарина-2023.