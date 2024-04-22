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22 апреля, 23:30

Финал Кубка Гагарина — серия кошмаров. И виноват в этом только «Локомотив»

«Металлург» обыграл «Локомотив» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
Артур Каюмов («Локомотив») и Егор Коробкин («Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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Обозреватель «СЭ» — о проблемах команды Игоря Никитина.

Финал кошмаров. Только так можно описать то, что происходит сейчас в Кубке Гагарина. Решающая серия и квинтэссенция всего сезона с точки зрения интриги получается максимально скучной. После массы интересных сюжетов в нынешнем плей-офф теперь вместо вишенки на торте пробуешь на вкус ядреный чеснок. Нонсенс!

На этом фоне поймал себя на мысли, что в какой-то момент по ходу третьего матча стал немного переживать за «Локомотив». Ярославская команда сравняла счет, сбросила на какое-то время с себя системные цепи, разродилась бурными эмоциями и, показалось, стала близка к победе в отдельно взятом матче. Очень не хотелось, чтобы серия завершилась максимально быстро. Но что теперь поделать? Для победы надо забрасывать больше одной шайбы.

Скука, тоска, уныние — это исключительно эмоциональные оценки, если применять их без привязки к результатам. Когда команда терпит поражения, рожая голы в страшных муках, то понимаешь, что дело именно в стиле и методах. Вина «Локомотива» и его тренеров в том, что серию еще до ее окончания хочется забыть как страшный сон, максимальна.

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К «Металлургу» нет вопросов — уральцы отзеркалили соперника, если говорить о подходе к игре, и при этом сохранили лучшее, что у них есть. Требовать идеала от команды, совершившей в межсезонье почти революцию, было бы чрезмерным. Но пока вывод очевиден. За год Андрей Разин добился того, что Игорю Никитину не удалось за срок почти в три раза больший. При прочих равных «Магнитка» в хоккей играет умнее. Пока она лучше в ключевых моментах, поэтому и везение, как сегодня было при голе Петунина, оказывается на ее стороне. То же самое уральцы показывали на протяжении всего плей-офф.

«Локомотив» не добирался до столь высокой стадии 15 лет, поэтому уничтожать за нынешний результат было бы почти преступлением. Что же тогда говорить про остальных претендентов с большими бюджетами и мощными составами — эти амбициозные ребята давно находятся в отпуске.

Когда команда, которая придерживается максимально строгих схем, уверенно доходит до решающей серии, то говорить о кризисе системной модели вроде бы не с руки. Но пока все идет к тому, что лично мной очень уважаемый Игорь Никитин станет тренером, который чаще всех проигрывает в финалах — три из четырех.

В этом тоже есть своя система. Специалист не может изменить выбранным им самим шаблонам и раз за разом упускает титулы. Каждый раз в ситуациях, когда его команда считается явным фаворитом. Наверное, это тоже повод для очевидных выводов о том, с кого надо брать пример и не бояться рисковать.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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