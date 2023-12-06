Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:59

Агент Мильштейн рассказал, что совместно с НХЛ предоставлял российским хоккеистам охрану после 24 февраля

Руслан Минаев
Дэн Мильштейн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, что его агентство и НХЛ предоставляла некоторым российским игрокам дополнительную охрану домов после начала СВО.

Агент отметил, что получал письма от американцев и канадцев с призывами прекратить работать с российскими хоккеистами.

«После 24 февраля приблизительно на две или три недели мы многим нашим клиентам-россиянам в НХЛ при поддержке клубов и лиги предоставили дополнительную охрану: когда ребята были на выезде, их дома патрулировали полицейские машины», — сказал агент в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

Мильштейн добавил, что ситуация не получила никакого развития в дальнейшем, кроме единичных выкриков фанатов.

В начале сезона-2022/23 в НХЛ выступали 50 российских игроков. В феврале 2022 года IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

Хоккей
НХЛ
2
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сайтиев: «Уверен, в честь россиян будет звучать гимн страны в крупных мировых турнирах»
Президент ФФР Мамедов: «МОК запутался со всеми рекомендациями. Сам себя загнал в угол»
Президент ФФР: «Бах находится под большим прессом. Было бы все по-другому, если бы он изъявлял волю единолично»
Игнатьев — о Севикяне: «Он выбрал Армению, чтобы получить шанс перейти в европейский клуб»
Президент ФФР: «Говорить, что российские фехтовальщики смогут выступить на Олимпиаде, — это что-то из области фантастики»
«МОК запутался в рекомендациях. Сами себя загнали в угол». Интервью главы Федерации фехтования России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кузнецов рассказал о настрое после пропуска матча «Вашингтона»: «Чувствую, что хочу кого-нибудь убить»