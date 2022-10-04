Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:11

Александр Овечкин рассказал о целях «Вашингтона» на сезон

Мария Гусева

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о целях команды на сезон.

«Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается. Впереди больше 80 игр — это достаточно тяжело, много травм и других нюансов. Так что главная задача — выйти в плей-офф, а там уже посмотрим», — приводит слова Овечкина Hello Magazine.

Хоккеист высказался о рекорде Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

«Осталось вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно», — добавил он.

37-летний россиянин, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Контракт игрока с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Читайте также
Игра за Канаду, превосходство над Ягром. Последний хоккеист, который бежал из Чехословакии
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Капитан «Вашингтона» Овечкин рассказал, в какой вид спорта хотел бы отдать своего сына