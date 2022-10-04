Александр Овечкин рассказал о целях «Вашингтона» на сезон

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о целях команды на сезон.

«Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается. Впереди больше 80 игр — это достаточно тяжело, много травм и других нюансов. Так что главная задача — выйти в плей-офф, а там уже посмотрим», — приводит слова Овечкина Hello Magazine.

Хоккеист высказался о рекорде Уэйна Гретцки по забитым шайбам в НХЛ.

«Осталось вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Уэйна Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно», — добавил он.

37-летний россиянин, забросив за карьеру 780 шайб в НХЛ, входит в топ-3 лучших снайперов за всю историю лиги. Впереди Уэйн Гретцки (894 шайбы) и Горди Хоу (801).

Контракт игрока с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.