«Флорида» в овертайме обыграла «Бостон». Бобровский сделал 44 сэйва

«Флорида» в овертайме переиграла «Бостон» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Брюинз».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 44 из 47 бросков по своим воротам.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов сыграл 26 минут и отметился одним броском и тремя силовыми приемами.

Шестой матч в серии состоится на льду «Пантерз» 28 апреля. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

"Бостон" - «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Дюклер — 1 (Верхэге), 8:26 — 0:1. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 22:27 — 1:1. Беннетт — 3 (Верхэге, Казинс), 38:52 — 1:2. Бержерон — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 44:33 — 2:2. Райнхарт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:14 — 2:3. Холл — 5 (Карло, Койл), 49:16 — 3:3. Ткачак — 3 (Верхэге), 66:05 — 3:4.

Вратари: Ульмарк — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 47 (9+18+16+4) — 25 (8+8+6+3).

Наши: Орлов (25.59/1/0) — -.

27 апреля. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 3-2.