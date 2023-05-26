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Сегодня, 05:59

«Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче финала Западной конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
26 мая. «Даллас» — «Вегас» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Даллас» выиграл у «Вегаса» в четвертом матче финальной серии Западной конференции — 3:2 ОТ. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Найтс».

Российский нападающий Иван Барбашев не отметился набранными очками.

Пятый матч в серии состоится 28 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

«Даллас» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Карлссон — 8 (Смит, Руа), 4:17 — 0:1. Робертсон — 5 (бол., Хейсканен, Хинтц), 15:42 — 1:1. Маршессо — 8 (Макнэбб, Айкел), 30:23 — 1:2. Робертсон — 6 (Линделл, Доми), 37:21 — 2:2. Павелски — 9 (бол., Хейсканен, Хинтц), 63:18 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 42 (11+19+8+4) — 39 (13+10+14+2).

Наши: — - Барбашев (17.23/1/+1).

26 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-3.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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