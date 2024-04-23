«Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче серии плей-офф

«Вегас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 4:3.

В составе «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Томаш Гертл и Брэйден Макнэбб. У «Старз» Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Мэйсон Маршмент.

Счет стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 25 апреля и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Даллас» — «Вегас» — 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Голы: Стоун — 1 (бол., Хэнифин, Айкел), 1:23 — 0:1. Маршессо — 1 (Барбашев), 8:27 — 0:2. Бенн — 1 (Джонстон), 16:07 — 1:2. Гертл — 1 (бол., Хэнифин), 17:51 — 1:3. Робертсон — 1 (Стэнковен), 18:29 — 2:3. Макнэбб — 1 (Айкел), 21:06 — 2:4. Марчмент — 1 (Хейсканен, Эттингер), 51:46 — 3:4.

Вратари: Эттингер (57:30) — Томпсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (11+9+10) — 15 (8+3+4).

Наши: Дадонов (10.48/0/0) — Барбашев (16.28/1/+1).

23 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 0-1.