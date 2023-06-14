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Сегодня, 13:55

Форвард «Спартака» Хохлачев рассказал о качествах главного тренера «Вегаса» Кэссиди

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев рассказал, что Брюс Кэссиди, приведший «Вегас» к победе в Кубке Стэнли, является справедливым тренером.

Российский хоккеист работал под руководством канадского специалиста в фарм-клубе «Бостона».

«С ним очень хорошо работалось. Он разбирал все мелочи, сразу было видно, что он очень хороший тренер. Через фарм-клуб он обратно пробивался в НХЛ после того, как у него не получилось с «Вашингтоном». После финала я написал ему, поздравил с победой. Он справедливый тренер — кто был на данный момент сильнее, тот и играл. Он мог любому напихать и, наоборот, любого подбодрить, поэтому все было по справедливости. С ним мы разбирали все хоккейные нюансы, мелочи», — приводит ТАСС Слова Хохлачева.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. «Голден Найтс» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли.

Источник: https://tass.ru/sport/18005501
Александр Хохлачев
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Брюс Кэссиди
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