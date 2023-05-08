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Сегодня, 09:00

Джек и Люк Хьюзы набрали 6 очков на двоих в матче с «Каролиной» — это 6-й дуэт братьев с таким достижением в Кубке Стэнли

Руслан Минаев
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Игроки «Нью-Джерси» Джек и Люк Хьюзы набрали шесть очков на двоих в третьем матче второго раунда против «Каролины» (8:4).

21-летний Джек набрал 4 (2+2) очка, на счету 19-летнего Люка 2 (0+2) очка.

Таким образом, хоккеисты стали 6-м дуэтом братьев, которые набрали 6 и более очков в одном матче Кубка Стэнли.

Ранее такой результат показывали Дон и Ник Метцы («Торонто», 8 очков), Морис и Анри Ришары («Монреальн», 9 и 6 очков), Антон и Петер Штястны («Квебек», 6), Дуэйн и Брент Саттеры («Айлендерс», 7 и 6), Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер», 7).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Джек Хьюз
Люк Хьюз
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