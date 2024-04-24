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Сегодня, 05:44

«Флорида» в овертайме переиграла «Тампу». Бобровский сделал 21 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
24 апреля. «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» обыграла «Тампу» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам и его признали второй звездой встречи.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой встречи, отразив 34 из 37 бросков.

Третий матч в серии пройдет на льду «Лайтнинг» 26 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Беннетт — 1 (Ткачак, Верхэге), 6:16 — 1:0. Тарасенко — 1 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 15:12 — 2:0. Пойнт — 1 (Дюклер, Хедман), 20:48 — 2:1. Стэмкос — 2 (бол., Хедман, Кучеров), 25:46 — 2:2. Верхэге — 2 (Лунделл, Ткачак), 62:59 — 3:2.

Вратари: Бобровский — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 37 (13+14+7+3) — 23 (3+15+5+0).

Наши: Куликов (15.51/1/0), Тарасенко (14.30/2/-1) — Кучеров (22.12/2/+1).

24 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19484 зрителя.

Счет в серии: 2-0.

Андрей Василевский (хоккей)
Владимир Тарасенко (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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