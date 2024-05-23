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Сегодня, 21:01

Гаврилов назвал Бобровского самым техничным вратарем в мире

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов отреагировал на первый «сухарь» в плей-офф за карьеру в НХЛ российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

В стартовой игре финала Восточной конференции «пантеры» победили «Рейнджерс» со счетом 3:0. Российский голкипер совершил 32 сэйва в этой встрече.

«Мне очень нравится, как двигается Бобровский. Как молодой парень, будто ему не 35, а 20 лет, настолько заряжен. По сезону у него уже седьмой «сухарь» и шесть было в регулярке. Думаю, он не различает эти игры. Там период может быть 20 матчей без «сухарей», а потом за месяц ты можешь три собрать. Это все стечение обстоятельств. Даже если вратарь пропускает одну шайбу, то это отличный результат», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Также он отметил, что уверенная игра Бобровского уже сейчас влияет на результат «Пантерс».

«Бобровский — самый техничный вратарь в мире. Давление ушло, и он спокойно играет. Флорида — фаворит Кубка Стэнли, учитывая фактор Бобровского», — добавил Гаврилов.

Второй матч серии между «Флоридой» и «Рейнджерс» пройдет в Нью-Йорке в субботу, 25 мая.

Источник: Legalbet
Андрей Гаврилов
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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