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Сегодня, 09:57

Монтгомери — о победе «Бостона»: «На данном этапе результат важнее качества игры»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери прокомментировал победу над «Флоридой» (3:1) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Результат важнее качества на данном этапе. Когда мы играли в равных составах, мы не были довольны качеством игры. Мы должны быть лучше, но результат был положительным. И только по причине того, что некоторые игроки себя здорово проявили, особенно вратарь. Интенсивность игр в плей-офф нас немного удивила, сказалась небольшая нервозность», — сказал Монтгомери после игры.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Бостона». Второй матч пройдет 20 апреля и начнется в 2:30 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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