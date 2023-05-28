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НХЛ

Сегодня, 09:05

Дебур о победе над «Вегасом»: «Я бы не ставил против «Далласа»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал победу над «Вегасом» (4:2) в пятом матче финала Западной конференции НХЛ.

«Это наша команда, где каждый может заменить каждого. Мы получили пользу от каждого игрока. Смелая победа, будучи лишенными двух игроков. Мы приехали в Вегас и постепенно достигли результата. Еще пара шагов впереди, но мне нравится наша команда. Я бы не ставил против них», — цитирует Дебура пресс-служба НХЛ.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 30 мая и начнется в 3.00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
Питер Дебур
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