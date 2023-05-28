Кэссиди о поражении от «Далласа»: «Мы пытаемся выйти в финал Кубка Стэнли, играя против отчаянной команды»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение от «Далласа» (2:4) в пятом матче финала Западной конференции НХЛ.

«Мы играли не совсем правильно. Мы пытаемся попасть в финал Кубка Стэнли, играя против отчаянной команды. В этом вся серия. Ситуация требует немедленного вмешательства. [Проблема в том, что] вы принимаете плохие решение с шайбой. Все идет отсюда. Мы должны это исправить в первую очередь», — сказал Кэссиди после игры.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 30 мая и начнется в 3.00 мск.