Дебур: «Вегас» был лучше нас, поэтому считаю результат оправданным»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал поражение от «Вегаса» (3:4 ОТ, 0-1 в серии) в первом матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

«Мне не понравился наш старт. Они были готовы играть лучше, чем мы. Вероятно, это можно было бы предвидеть. Они были лучше нас, но мне кажется мы сражались. Опять же, они были лучше нас во многих аспектах игры, поэтому результат считаю оправданным, а нам нужно повышать наш уровень», — сказал Дебур после игры.

Второй матч в серии состоится в воскресенье, 21 мая.