Кэссиди о победе над «Далласом»: «Разные игроки включаются в нужный момент — в этом прелесть нашей команды»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Далласом» (4:3 ОТ, 1-0 в серии) в первом матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

«[Об игроках «Вегаса»] У каждого есть своя формула. [Вести команду] вперед не могут только звездные игроки, или те, от которых вы этого ждете. В этом и прелесть нашей команды. Разные игроки включаются в нужный момент», — сказал Кэссиди после игры.

После матча главный тренер «Далласа» Питер Дебур заявил, что «Вегас» заслужил победу.

Второй матч в серии состоится в воскресенье, 21 мая.