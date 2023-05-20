Хинтц стал первым за 32 года и 4-м в истории франшизы «Далласа» с 20 очками в 14 матчах Кубка Стэнли

Сегодня, 08:57
Форвард «Далласа» Роопе Хинтц набрал 3 (1+2) очка в первом матче с «Вегасом» в финале Западной конференции плей-офф НХЛ.
Таким образом, финский нападающий стал четвертым игроком в истории франшизы (включая «Миннесоту Норт Старз»), кто набрал 20 очков в 14 и менее матчах Кубка Стэнли.
Хинтц присоединился к Стиву Пэйн (13 игр, Кубок Стэнли-1981), Брайну Беллоузу (14, 1991) и Бобби Смиту (14, 1981).
В гонке бомбардиров Кубка Стэнли-2023 Хинтц обошел форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.