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Сегодня, 08:57

Хинтц стал первым за 32 года и 4-м в истории франшизы «Далласа» с 20 очками в 14 матчах Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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Форвард «Далласа» Роопе Хинтц набрал 3 (1+2) очка в первом матче с «Вегасом» в финале Западной конференции плей-офф НХЛ.

Таким образом, финский нападающий стал четвертым игроком в истории франшизы (включая «Миннесоту Норт Старз»), кто набрал 20 очков в 14 и менее матчах Кубка Стэнли.

Хинтц присоединился к Стиву Пэйн (13 игр, Кубок Стэнли-1981), Брайну Беллоузу (14, 1991) и Бобби Смиту (14, 1981).

В гонке бомбардиров Кубка Стэнли-2023 Хинтц обошел форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Роопе Хинтц
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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