Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:39

Главный тренер «Вегаса» Кэссиди высказался о победе над «Флоридой»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди высказался о победе над «Флоридой» (5:2, 1-0) в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Во втором периоде мы пропустили гол в раздевалку, но лучше так, чем в начале третьего. У нас было время перестроиться в перерыве, чтобы ребята успокоились. Они создавали хорошие моменты, а мы провели этот отрезок не очень качественно, и это немного деморализовало. Но у нас есть группа ветеранов, и они показали себя в третьем периоде, особенно в концовке, когда мы сохранили дисциплину и довели игру до победы», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 3.00 мск.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
0
Читайте также
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: кто заберет трофей?
Хилл — о победе над «Флоридой»: «Осталось 3 победы, нужно продолжать в том же духе»
Бобровский — о первом матче финала Кубка Стэнли: «Я играл в хороший хоккей и провел солидный матч»
Стаал впервые за 17 лет забил в финале Кубка Стэнли. Это самый долгий перерыв в истории НХЛ
Райлли Смит продлил голевую серию в финалах Кубка Стэнли до трех игр
Бобровский прервал серию из пяти побед в плей-офф НХЛ
Самый недооцененный русский форвард в НХЛ — герой финала! Бобровский начал с поражения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Вегаса» — о сейве Хилла: «Этот момент стал переломным и придал нам энергии»