Главный тренер «Вегаса» Кэссиди высказался о победе над «Флоридой»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди высказался о победе над «Флоридой» (5:2, 1-0) в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Во втором периоде мы пропустили гол в раздевалку, но лучше так, чем в начале третьего. У нас было время перестроиться в перерыве, чтобы ребята успокоились. Они создавали хорошие моменты, а мы провели этот отрезок не очень качественно, и это немного деморализовало. Но у нас есть группа ветеранов, и они показали себя в третьем периоде, особенно в концовке, когда мы сохранили дисциплину и довели игру до победы», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 3.00 мск.