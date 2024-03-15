Ларионов: «Чем ближе Овечкин будет приближаться к рекорду Гретцки, тем ему будет сложнее»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки, — цитирует Ларионова ТАСС. — Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 38-летнего россиянина 840 голов. До повторения рекорда Гретцки российскому форварду осталось забросить 54 шайбы.