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НХЛ

15 марта, 19:43

Ларионов: «Чем ближе Овечкин будет приближаться к рекорду Гретцки, тем ему будет сложнее»

Игорь Ларионов прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки, — цитирует Ларионова ТАСС. — Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 38-летнего россиянина 840 голов. До повторения рекорда Гретцки российскому форварду осталось забросить 54 шайбы.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 840-го гола Александра

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Игорь Ларионов (хоккей)
Уэйн Гретцки
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