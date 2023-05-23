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Сегодня, 10:07

Каменский об игре Бобровского в плей-офф НХЛ: «Так держать! Желаю ему выиграть Кубок Стэнли»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» игру вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

В третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Каролины» (1:0) Бобровский отразил все 32 броска. Россиянин впервые в карьере отыграл на ноль в матче плей-офф НХЛ.

«Сергей — голкипер мирового класса. Он доказывает это своей игрой. Так держать! Желаю ему выиграть кубок Стэнли. Бобровского можно назвать одним из лучших хоккеистов НХЛ. Он и раньше был одним из лучших. Просто профессиональная карьера не всегда складывается ровно. Сейчас Бобровский играет так, как он умеет — на самом высоком уровне», — сказал Каменский «СЭ».

Бобровский в возрасте 34 лет и 244 дней стал самым возрастным вратарем в НХЛ с 2009 года, которому удалось провести матч плей-офф на ноль.

«Флорида» ведет в серии с «Каролиной» со счетом 3-0. Четвертый матч состоится 25 мая, в случае победы в нем «Пантерз» выйдут в финал Кубка Стэнли.

Сергей Бобровский. Бобровского просто невозможно пробить! Невероятный русский вратарь тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли

Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Валерий Каменский
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