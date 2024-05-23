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Сегодня, 10:39

Новиков поделился ожиданиями от серии матчей «Флорида» — «Рейнджерс»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, чего ждет от финальной серии плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида».

Первый матч завершился победой «Флориды» со счетом 3:0.

«Пара «Рейнджерс» — «Флорида» будет сумасшедшей. Я вижу здесь дуэль вратарей. Шестеркин или Бобровский? Я не знаю, кто выиграет. Болеть нам здесь придется за две команды, а победит сильнейший», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

«Флорида» повела в серии 1-0. Следующая игра команд состоится в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-para-rejndzhers-florida-budet-sumasshedshej/
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Юрий Новиков
0
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