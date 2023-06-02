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Сегодня, 13:59

Кубок Стэнли не привезут в Россию летом 2023 года

Мария Гусева
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию летом 2023 года.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — цитирует РИА «Новости» Дэйли.

В финал плей-офф НХЛ-2023 вышли «Флорида» и «Вегас», в составе обеих команд есть представители России. У «Флориды» это вратарь Сергей Бобровский, а у «Вегаса» — нападающий Иван Барбашев.

По традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование. В последний раз трофей привозили в Россию в сентябре 2021 года, когда победителями стали игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков.

В феврале 2022 года НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги и приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта.

Источник: РИА
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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