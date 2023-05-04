Драйзайтль стал первым за 101 год игроком с 11 шайбами в первых 7 матчах Кубка Стэнли

«Вегас» дома переиграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 6:4. В составе «Ойлерз» четыре шайбы на счету Леона Драйзайтля.

Немецкий нападающий стал первым за 101 год игроком с 11 голами и более в первых 7 матчах Кубка Стэнли.

Драйзайтль присоединился к Ньюси Лалонду, который в 1919 году забил 15 голов в 7 играх за «Монреаль», и к Бэйбу Даю, забившему 11 голов в 7 матчах за «Торонто» в 1922 году.

По 10 шайб в 7 матчах забрасывали Морис Ришар («Монреаль») в 1944 году и Стив Пэйн («Миннесота»).

Помимо этого, Драйзайтль впервые за 36 лет оформил покер в матче «Эдмонтона» в Кубке Стэнли.